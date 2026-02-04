Arbitro Juve Lazio designato il fischietto per la sfida di domenica sera Ecco chi dirige il match dello Stadium
L’arbitro che domenica sera dirigerà la partita tra Juventus e Lazio è stato ufficialmente designato. Si tratta di un fischietto già noto alle due squadre, pronto a scendere in campo allo Stadium per un match che promette emozioni. La decisione è stata comunicata oggi, e i tifosi aspettano di sapere come l’arbitro gestirà le situazioni più delicate in un incontro così importante.
Arbitro Juve Lazio, designato il fischietto per la sfida di domenica sera. Ecco chi dirige il match in programma all’Allianz Stadium. La Juve apprende il verdetto sulle nomine arbitrali in vista del prossimo impegno casalingo con la Lazio. Sono state rese note le designazioni ufficiali per il turno di Serie A, con riflettori puntati sul posticipo delle ore 20.45. A dirigere le operazioni in campo sarà Marco Guida. ULTIMISSIME JUVENTUS LIVE Il direttore di gara sarà assistito sulle fasce da Peretti e Bindoni, mentre il ruolo di quarto uomo è stato assegnato a Marchetti. Massima attenzione anche alle decisioni da remoto: il VAR sarà affidato a Mazzoleni, coadiuvato da Maresca nel ruolo di AVAR. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
