Gas Sales Bluenergy ai quarti di finale della Cev Volleyball Cup | c’è Berlino

Gas Sales Bluenergy ha conquistato i quarti di finale della Cev Volleyball Cup dopo aver battuto Berlino in soli 49 minuti di gioco. La squadra di Piacenza ha dominato i primi due set, dimostrando una buona organizzazione in attacco e difesa. La vittoria permette ai biancorossi di avanzare nel torneo europeo, lasciando alle spalle una squadra tedesca che ha avuto poca possibilità di reagire. La partita si è conclusa con un netto 2-0, confermando la solidità del team piacentina. Ora, il prossimo avversario sarà annunciato a breve.

Samuele Papi: «Missione compiuta, ottimi i primi due set». Esordio in Europa per il giovane Luca Fraleone Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza centra l'obiettivo: vince in 49 minuti i primi due set con autorità e stacca il pass per i Quarti di Finale della Cev Volleyball Cup. Perde il terzo per poi chiudere la partita a proprio favore per 3-1 (25-20, 25-18, 18-25, 25-22). Nei Quarti di Finale affronterà Berlino che scende dalla Cev Champions League dopo aver chiuso al terzo posto la Pool C a pari punti con il Guaguas ma con un quoziente set peggiore. Gara di andata a Berlino tar il 3 e 5 marzo, una settimana dopo il ritorno al PalabancaSport.