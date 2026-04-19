la spagna controcorrente va ad oriente

La Spagna ha deciso di rafforzare i rapporti con l'Asia, muovendosi controcorrente rispetto alla maggior parte dei paesi europei, che concentrano l'attenzione verso l'ovest. Questa scelta si traduce in accordi commerciali e iniziative di cooperazione con paesi asiatici, segnando una strategia diversa da quella adottata da altre nazioni del continente. La mossa si inserisce in un quadro di espansione economica e diplomatico, con incontri ufficiali e visite di rappresentanti governativi in diverse nazioni asiatiche.

Tuttavia, è necessario rammentare che gli attuali contrasti tra questi Leader fanno parte di un’onda lunga che nasce già dal giugno dello scorso anno, allorché il Premier Sanchez, a premessa del Vertice NATO dell’Aia, quello annuale al massimo livello di Capi di Governo, aveva perentoriamente affermato che laSpagna non si sarebbe allineata all’imperio american-trumpiano, per i Paesi Europei dell’Alleanza di raggiungere lo spropositato 5% del PIL in spese militari. La risposta del Tycoon fu immediata e, come di consueto, brutale, proponendo di “buttare fuori” la Spagna dall’Alleanza Atlantica. Un intento che non ha avuto problema a ribadire durante il Vertice stesso, tra un insulto e l’altro a tutti i Membri del Vecchio Continente.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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