La Spagna va controcorrente sui migranti

Da internazionale.it 19 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Spagna ha deciso di regolarizzare cinquecentomila migranti senza permesso, una mossa che mira a risolvere la carenza di lavoratori nel settore agricolo e delle costruzioni. La decisione nasce dal bisogno di sostegno a un’economia in rapido sviluppo, dove molte imprese faticano a trovare personale. Le autorità hanno annunciato che la misura entrerà in vigore entro i prossimi mesi, offrendo opportunità di lavoro e regolarizzazione a chi vive nel paese da anni. La questione dei migranti resta al centro del dibattito pubblico.

In controtendenza rispetto al resto dell’Europa e agli Stati Uniti, la Spagna ha annunciato la regolarizzazione di circa cinquecentomila persone migranti senza permesso di soggiorno. Una decisione che risponde anche alle esigenze di un’economia in forte crescita e in carenza di manodopera. Questo video è prodotto dalla piattaforma europea Arte ed è disponibile in dieci lingue grazie a un progetto di collaborazione tra vari giornali europei: Balkan Insight (Birn), El País (Spagna), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Lettonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Belgio), Sinopsis (Birn Romania). 🔗 Leggi su Internazionale.it

la spagna va controcorrente sui migranti
© Internazionale.it - La Spagna va controcorrente sui migranti

Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiLa Spagna ha deciso di regolarizzare 500 mila migranti, sfidando le linee guida dell’Unione Europea.

Leggi anche: Il commercio va controcorrente: "Nuove aperture in centro storico"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Social vietati a under 15, Schettini controcorrente: la sua idea; Pedro Sánchez: Visionario Globale o Voce Solitaria Controcorrente?.