La Spagna va controcorrente sui migranti

La Spagna ha deciso di regolarizzare cinquecentomila migranti senza permesso, una mossa che mira a risolvere la carenza di lavoratori nel settore agricolo e delle costruzioni. La decisione nasce dal bisogno di sostegno a un’economia in rapido sviluppo, dove molte imprese faticano a trovare personale. Le autorità hanno annunciato che la misura entrerà in vigore entro i prossimi mesi, offrendo opportunità di lavoro e regolarizzazione a chi vive nel paese da anni. La questione dei migranti resta al centro del dibattito pubblico.

In controtendenza rispetto al resto dell'Europa e agli Stati Uniti, la Spagna ha annunciato la regolarizzazione di circa cinquecentomila persone migranti senza permesso di soggiorno. Una decisione che risponde anche alle esigenze di un'economia in forte crescita e in carenza di manodopera.