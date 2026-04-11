L'Arsenal perde in casa contro il Bournemouth con il risultato di 2-1. Gli ospiti segnano con Kroupi e Scott, mentre l'Arsenal segna un gol. La partita segna la riapertura del campionato di Premier League. La vittoria permette al Bournemouth di avvicinarsi alle zone di classifica che garantiscono un piazzamento in Europa. La squadra di casa subisce una sconfitta che influisce sulla sua posizione in classifica.

Il Bournemouth riapre ufficialmente la Premier League, in questo finale di stagione. La squadra di Iraola sorprende l'Arsenal all'Emirates Stadium, vincendo con merito per 2-1. Così, mentre le Cherries sognano un piazzamento europeo, i Gunners si trovano potenzialmente a +3 con lo scontro diretto col Manchester City - che al momento ha due gare in meno - da giocare la settimana prossima all'Etihad (la classifica). Arteta si trova così a fronteggiare uno dei periodi più delicati dell'anno, dopo l'eliminazione dalla FA Cup e la sconfitta in finale di Coppa di Lega. Fin da subito è chiaro che la compattezza opposta dal Bournemouth al palleggio dell'Arsenal è molto efficace.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'Arsenal perde in casa col Bournemouth: la Premier è ufficialmente riaperta

Martin Odegaard si è infortunato questo fine settimana? Ultimo infortunio per il capitano dell’Arsenal mentre la capolista della Premier League affronta il BournemouthRiportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese.

Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1)Gli sono bastati trentadue minuti per segnare il suo primo gol in Premier League.

Arsenal vs Bournemouth | English Premier League | Vitality Stadium | Bournemouth | LIVE