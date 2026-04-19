La settimana di Dossier | la trasformazione chic di via Candelai il mafioso e quel favore da chiedere a Tamajo

Nella settimana di Dossier si parla della riqualificazione di via Candelai, che sta per cambiare volto con un progetto da diversi milioni di euro. La riqualificazione prevede l’implementazione di aree pedonali, spazi verdi e un’estetica che richiama la costiera amalfitana. Nel frattempo, si segnalano sviluppi in ambito giudiziario relativi a un mafioso e a una richiesta di favore rivolta a un politico locale.

Pedonale, verde e chic. Via Candelai sta per vivere una metamorfosi milionaria. Una trasformazione ispirata alla costiera amalfitana. Federica Virga su Dossier racconta chi aprirà al posto dei vecchi pub dando l'addio agli eccessi e il benvenuto alla qualità. Regista è il Santamarina Group che.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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