Il tandem Vetro-Iacolino e il record di voti di Tamajo a Favara | La campagna l' ha avuta finanziata se questo favore ce lo fa
Durante le ultime elezioni regionali, l'assessore regionale ha ottenuto 1.127 voti a Favara, un risultato molto elevato rispetto alla media locale. La campagna elettorale è stata sostenuta da un finanziamento che ha coinvolto il tandem tra i candidati Vetro e Iacolino. In città circolano commenti sulla possibilità che il supporto ricevuto possa aver facilitato questo risultato, anche se non sono stati formulati ufficialmente collegamenti diretti.
Sono 1.127 voti presi dall'assessore regionale Edy Tamayo a Favara alle ultime elezioni regionali. Un risultato straordinario. Ma che secondo gli inquirenti non è frutto del caso. In un'intercettazione della Dda infatti il mafioso Carmelo Vetro è esplicito con il suo presunto socio occulto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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Panoramica sull’argomento
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