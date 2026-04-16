Il tandem Vetro-Iacolino e il record di voti di Tamajo a Favara | La campagna l' ha avuta finanziata se questo favore ce lo fa

Durante le ultime elezioni regionali, l'assessore regionale ha ottenuto 1.127 voti a Favara, un risultato molto elevato rispetto alla media locale. La campagna elettorale è stata sostenuta da un finanziamento che ha coinvolto il tandem tra i candidati Vetro e Iacolino. In città circolano commenti sulla possibilità che il supporto ricevuto possa aver facilitato questo risultato, anche se non sono stati formulati ufficialmente collegamenti diretti.