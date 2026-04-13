Pedonale verde e chic | la metamorfosi milionaria di via Candelai chi aprirà al posto dei vecchi pub
Via Candelai sta attraversando una trasformazione significativa, con un investimento di diversi milioni di euro. La strada, nota per la vita notturna e i pub, sta diventando un percorso pedonale con aree verdi, archi di bouganville e nuove luci sospese. La pedonalizzazione si è consolidata, eliminando il traffico veicolare. Sono previsti nuovi locali che prenderanno il posto dei vecchi pub, mentre le attività commerciali continuano a definire il nuovo volto della zona.
Dalle notti della malamovida selvaggia alle luci stile costiera amalfitana. Via Candelai cambia pelle e lo fa in modo radicale: archi di bouganville alti otto metri, centinaia di fioriere, un nuovo sistema di illuminazione sospesa e una pedonalizzazione ormai di fatto permanente sul modello di.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Intervallo con videogiochi e vecchi mp3 al posto dei cellulari: la sperimentazione in una scuola di BolognaDurante gli intervalli a scuola, gli studenti potranno usare vecchi mp3, lettori cd e videogiochi scollegati dalla rete internet.