Pedonale verde e chic | la metamorfosi milionaria di via Candelai chi aprirà al posto dei vecchi pub

Via Candelai sta attraversando una trasformazione significativa, con un investimento di diversi milioni di euro. La strada, nota per la vita notturna e i pub, sta diventando un percorso pedonale con aree verdi, archi di bouganville e nuove luci sospese. La pedonalizzazione si è consolidata, eliminando il traffico veicolare. Sono previsti nuovi locali che prenderanno il posto dei vecchi pub, mentre le attività commerciali continuano a definire il nuovo volto della zona.