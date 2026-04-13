Pedonale verde e chic | la metamorfosi milionaria di via Candelai chi aprirà al posto dei vecchi pub

Da palermotoday.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Via Candelai sta attraversando una trasformazione significativa, con un investimento di diversi milioni di euro. La strada, nota per la vita notturna e i pub, sta diventando un percorso pedonale con aree verdi, archi di bouganville e nuove luci sospese. La pedonalizzazione si è consolidata, eliminando il traffico veicolare. Sono previsti nuovi locali che prenderanno il posto dei vecchi pub, mentre le attività commerciali continuano a definire il nuovo volto della zona.

Dalle notti della malamovida selvaggia alle luci stile costiera amalfitana. Via Candelai cambia pelle e lo fa in modo radicale: archi di bouganville alti otto metri, centinaia di fioriere, un nuovo sistema di illuminazione sospesa e una pedonalizzazione ormai di fatto permanente sul modello di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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Intervallo con videogiochi e vecchi mp3 al posto dei cellulari: la sperimentazione in una scuola di BolognaDurante gli intervalli a scuola, gli studenti potranno usare vecchi mp3, lettori cd e videogiochi scollegati dalla rete internet.

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