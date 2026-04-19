La settimana di Dossier dai prodotti naturali made in Catania agli immobili di lusso in vendita

Questa settimana, Dossier si concentra su due settori distinti: da un lato, i prodotti naturali realizzati nella zona di Catania distribuiti tra laboratori e farmacie, dall’altro, le vendite di immobili di lusso. Nel primo caso, si tratta di prodotti che vengono promossi come alternative alle medicine tradizionali. Nel secondo, sono in evidenza le transazioni di immobili di alta gamma, con dettagli sui mercati coinvolti e le caratteristiche delle proprietà.

Dai laboratori alle farmacie, ecco i prodotti naturali "made in Catania" che sfidano le medicine tradizionali. Dalla Torre Biologica al dipartimento di Farmaceutica. Giuseppe Bonaccorsi esplora i centri d'eccellenza etnei dove si progettano cosmetici e preparati destinati a curare squilibri.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Dai laboratori alle farmacie, ecco i prodotti naturali "made in Catania" che sfidano le medicine tradizionali Catasto, dai prezzi di vendita agli affitti: più controlli con anagrafe dei titolari e stretta sugli immobili fantasmaIl catasto è destinato a diventare uno degli strumenti chiave della politica fiscale. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La settimana di Dossier: la nuova geografia dell'immobiliare a Palermo, chi è l'uomo del selfie con la premier; Dai segreti del pentito Amico agli agrigentini coinvolti nei bandi truccati all'università: la settimana di Dossier; La settimana di Dossier, dai prodotti naturali made in Catania agli immobili di lusso in vendita; Cose che non trovate da altre parti: paradosso Samp, funivia Valbisagno e vento, trovare amici con le app. La settimana di Dossier: la nuova geografia dell'immobiliare a Palermo, chi è l'uomo del selfie con la premierDove comprare casa a Palermo? Mentre ci sono quartieri che volano, in altri il mattone è in crisi. Così, dagli ultimi dati disponibili legati al mercato immobiliare del capoluogo, emerge una nuova geo ... palermotoday.it La settimana di Dossier: i retroscena dell'inchiesta che scuote Unipa, a Palermo file di notte per avere la CieDal finto laboratorio di Lipari ai porti di Malta, il business dei progetti fantasma per intascare i fondi dell'Unione Europea. Riccardo Campolo per Dossier ci svela i retroscena dell'inchiesta della ... palermotoday.it Il dossier di Libera sui dati MEF: in Calabria crescita costante del gioco d’azzardo e forte impatto sociale ed economico. Il settore rappresenta un ambito di forte interesse per le organizzazioni criminali facebook Cremonese in vendita Deutsche Bank al lavoro sul dossier: interesse dagli USA per il club di Arvedi x.com