Dai laboratori alle farmacie ecco i prodotti naturali made in Catania che sfidano le medicine tradizionali

In città, si sviluppano prodotti naturali destinati ai laboratori e alle farmacie, tra cui nutraceutici, cosmetici, creme solari e anti-aging. Sono disponibili anche probiotici utilizzati per trattare disfunzioni urologiche, cardiovascolari o per abbassare i livelli di colesterolo nel sangue. Questi prodotti sono realizzati in loco e si rivolgono a chi preferisce soluzioni naturali rispetto alle medicine tradizionali.

Nutraceutica, cosmetici, creme solari e anti-aging. E ancora, probiotici per curare le disfunzioni urologiche, cardiovascolari o per ridurre i livelli di colesterolo nel sangue. Infine, anche preparati farmaceutici derivanti da molecole naturali per curare squilibri cardiaci. Sono tutti prodotti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it LabMonza: "I monzesi continueranno a trovare le loro medicine nelle farmacie comunali"Niente medicine israeliane nelle farmacie comunali di Monza: una settimana di polemiche, levate di scudi da parte della politica e timori da parte di... Dalla castagna rossa alle polpette di alici: 28 eccellenze del Lazio diventano “Prodotti agroalimentari tradizionali”Carni, prodotti vegetali, formaggi e paste fresche sono stati riconosciuti dal Ministero come alimenti caratteristici del territorio.