Il governo introduce nuove misure per rafforzare il controllo sul catasto, concentrandosi sui prezzi di vendita e sugli affitti. Viene creata un'anagrafe dei titolari degli immobili e si intensificano le verifiche sugli immobili fantasma. Questi interventi mirano a migliorare la gestione delle proprietà e a garantire una maggiore trasparenza nel settore immobiliare. La riforma fa parte di un piano più ampio di politica fiscale.

Il catasto è destinato a diventare uno degli strumenti chiave della politica fiscale. Nell’Atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale per il triennio 2026-2028, predisposto dal ministro Giancarlo Giorgetti, la riforma dei servizi catastali occupa infatti un posto centrale. Non più quindi polveroso contenitore di mappe e documenti ma chiave di volta anti evasione. L’obiettivo è duplice: da una parte rafforzare i controlli nel settore immobiliare, dall’altra migliorare l’accesso ai dati e la funzionalità dei servizi, non solo per finalità tributarie ma anche a supporto degli enti territoriali. Anagrafe dei titolari e stretta sugli immobili fantasma Il piano attribuisce ai controlli sul settore immobiliare un ruolo rilevante nel contrasto all’evasione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Catasto, dai prezzi di vendita agli affitti: più controlli con anagrafe dei titolari e stretta sugli immobili fantasma

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