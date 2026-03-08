Una segnalazione denuncia lo stato di abbandono delle aiuole e delle aree verdi presso la scuola Gescal dei Colli, parte dell’istituto comprensivo Pescara 10. Secondo quanto riferito, la manutenzione di queste zone risulta assente da oltre un anno, creando un quadro di incuria e abbandono. La foto allegata mostra chiaramente le condizioni di degrado in cui versano le aree verdi.

«Sto qui a segnalarvi la manutenzione inesistente da più di un anno nella scuola Gescal dell'istituto comprensivo Pescara 10. Ci siamo sempre mossi per vie istituzionali senza risultati. Insieme agli altri genitori del plesso avevamo chiesto alla dirigente scolastica di occuparci noi stessi del verde circostante facendo insieme ai nostri bambini l'orto. Dirigente è pienamente d'accordo ma dal comune è arrivato un no secco».A scrivere è Luca Bucci, il vicepresidente del consiglio d'istituto della scuola di via Valle di San Mauro ai Colli. Segnala questa situazione di incuria insieme al presidente del consiglio, Demetrio Chiavaroli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche: Incuria e rifiuti nell'area dell'ex Lido Papaya a Torrione: la segnalazione

Sarà un 2026 più verde. Manutenzione dei parchi Sale a 560mila euro la spesaRivoluzione del verde e dei parchi pubblici in vista dei prossimi anni a Pontedera.

Altri aggiornamenti su La segnalazione Aiuole e verde....

Temi più discussi: Stazione, dopo la segnalazione dei residenti interviene il Cogesa; In via Italo Alaimo cartellone pubblicitario in condizioni di estrema precarietà; Siringhe abbandonate su via Jemma, a Battipaglia: la segnalazione; Erba alta e silenzi alle richieste: segnalazione da cimitero di Termoli.

La segnalazione: Aiuole e verde nell'incuria nella scuola Gescal dei colli, manutenzione inesistente da più di un anno [FOTO]«Sto qui a segnalarvi la manutenzione inesistente da più di un anno nella scuola Gescal dell'istituto comprensivo Pescara 10. Ci siamo sempre mossi per vie istituzionali senza risultati. Insieme agli ... ilpescara.it

Erbacce alte e deiezioni canine in via Libertà, la segnalazione di una cittadina barlettanaUna nuova segnalazione è giunta alla redazione da una nostra lettrice, cittadina di Barletta, che denuncia le condizioni delle aiuole in Via Libertà, una situazione che definisce «spiacevole» e di «to ... barlettaviva.it

Praia a mare. Hanno abbattuto queste piante perché erano sui marciapiedi ma hanno abbattuto anche queste altre che erano nelle aiuole. Nessuna logica, solo distruzione. - facebook.com facebook

Castello di Montegalda, delizie botanichetra statue, aiuole e cascate x.com