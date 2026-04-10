Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin vivevano nella stessa abitazione a Milano. Recentemente, Salis ha risposto a un attacco senza fornire dettagli chiari, affermando che la residenza non ha alcun valore giuridico. La questione sulla loro convivenza è al centro di un dibattito pubblico, ma finora non sono stati resi noti ulteriori elementi che possano chiarire la posizione dei coinvolti.

Ilaria Salis e il suo assistente parlamentare Ivan Bonnin erano residenti nella stessa casa a Milano. A confermare lo scoop de il Giornale è l'europarlamentare di Avs, che però prova a negare l'evidenza della sua relazione. "Ribadisco che Ivan Bonnin è un mio amico fidato oltre che collaboratore professionale al Parlamento europeo, ma non è il mio partner. La circostanza di aver avuto per un periodo la residenza allo stesso indirizzo a Milano, in un'abitazione nella quale né io né lui trascorriamo abitualmente molto tempo, non implica alcunché", ha dichiarato ieri la Salis all'Ansa. Poi ha aggiunto "è inopportuna e imbarazzante l'attenzione... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Salis ci attacca ma non chiarisce. "La residenza non implica nulla"

Ilaria Salis conferma il nostro scoop: "Abitavo con Bonin", ma poi ci attacca. E non risponde alla domanda: perché ha cambiato residenza il giorno dopo il nostro articolo?Ilaria Salis si crede il Marchese del Grillo “io so io e voi non siete un cazzo” e pensa di continuare a prendere in giro gli italiani come se nulla...

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Ilaria Salis conferma il nostro scoop...Per l'europarlamentare la casa di Milano è un'abitazione nella quale né lei né l'assistente trascorrono molto tempo. E nega: Bonnin non è il mio partner ... msn.com

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Salis pizzicata Scoppia la bufera. E Max del Papa non perdona - facebook.com facebook

Ancora una volta, la Salis OCCUPA le prime pagine… x.com