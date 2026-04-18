Oggi a Milano si svolgono quattro cortei nel quadro del “Sabato dei cortei”. Il più rilevante è quello promosso dalla Lega, che partirà alle 14. La manifestazione si inserisce in un calendario di proteste organizzate in diverse zone della città. La partecipazione è prevista numerosa e si svolge in un clima di tensione, mentre la sinistra ha espresso opinioni contrarie alle manifestazioni della Lega.

Oggi a Milano va in scena il “Sabato dei cortei”. In tutto saranno quattro. Il principale è quello organizzato dalla Lega che partirà alle 1414.30 da Porta Venezia e arriverà perle 15 in piazza Duomo, dove si svolgerà la manifestazione dei Patriots (il gruppo europeo del quale fa parte il Carroccio) dal titolo “Senza Paura. In Europa padroni a casa nostra”. A sinistra l’hanno ribattezzato “ Remigration summit ”, ma è una bugia detta ad arte per poter inscenare gli altri cortei di protesta, organizzati da Pd, Anpi e armamentario vario; dai “bravi ragazzi” dei centri sociali milanesi; e dagli altrettanto “bravi ragazzi” Antifa. Questi tre cortei partiranno da zone diverse di Milano per confluire in Piazza Santo Stefano.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Lega in piazza contro la Ue. Ma la sinistra vuole zittirla

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