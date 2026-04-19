Nella programmazione televisiva, Gerry Scotti è noto per condurre trasmissioni che si protraggono oltre gli orari previsti, spesso andando oltre la fine prevista del palinsesto. Recentemente, la puntata de “La Ruota della Fortuna” si è conclusa prima del solito, coinvolgendo anche la presenza di Maria De Filippi. Questa variazione ha suscitato attenzione tra gli spettatori e gli addetti ai lavori, considerando il consueto prolungarsi delle trasmissioni condotte dal presentatore.

Gerry Scotti è da sempre sinonimo di programmi lunghi e fuori orario. Le sue trasmissioni si allungano spesso oltre i limiti del palinsesto, diventando un appuntamento che accompagna il pubblico ben oltre la prima serata. Eppure, anche questa abitudine consolidata può cambiare. Succede quando entra in gioco il sabato sera di Canale 5. Chiusura anticipata per La Ruota della Fortuna. Nella puntata di sabato 18 aprile, La Ruota della Fortuna ha sorpreso tutti. Alle 21:20 Gerry Scotti e Samira Lui hanno salutato il pubblico, con un anticipo netto rispetto agli standard del programma. Una scelta che rompe con la consuetudine. Di solito il game show prosegue senza particolari limiti, superando spesso le 22:00 e influenzando l’orario di inizio degli altri programmi.🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - La Ruota della Fortuna termina prima del solito: c’entra Maria De Filippi

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