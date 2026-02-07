La puntata di sabato sera de La Ruota della Fortuna subisce una variazione. La produzione ha deciso di dare precedenza a Maria De Filippi, rinviando temporaneamente la messa in onda prevista. Non ci sono ancora dettagli ufficiali sui motivi, ma la scelta ha già fatto discutere tra i fan dello show.

La puntata del sabato sera de La Ruota della Fortuna non può essere come tutte le altre. Il motivo si lega a un nome e cognome ben precisi: Maria De Filippi. Dalla Fascino richiedono, Mediaset autorizza e Gerry Scotti esegue. Chiunque guardi con assiduità il game show di Canale 5, infatti, si è reso conto di come le tempistiche della messa in onda siano state del tutto stravolte. Ecco cos’è successo e il motivo. La Ruota della Fortuna versione ridotta. Gerry Scotti entra in studio sulle note di Beat It di Michael Jackson, proposta dai Fortuna Five. Come al solito il conduttore mette piede in studio sfoderando il suo miglior inglese: “ Ladies and gendemen (no, non è un errore di battitura)”. 🔗 Leggi su Dilei.it

La Ruota della Fortuna, cambia la messa in onda: precedenza a Maria De Filippi

Approfondimenti su La Ruota Della Fortuna

Nella puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi, Stefano De Martino si è confrontato con Gerry Scotti e la sigla di La Ruota della Fortuna, aggiungendo un tocco di ironia e spontaneità alla trasmissione.

Ultime notizie su La Ruota Della Fortuna

