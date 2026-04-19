Ecco una bella brigata | tre giovani coppie di ristoratori e sei vignaioli in un progetto itinerante

Tre giovani coppie di ristoratori e sei vignaioli si sono uniti in un progetto itinerante che vuole raccontare un territorio attraverso le sue eccellenze gastronomiche e vinicole. L’iniziativa coinvolge diverse tappe lungo la Romagna, puntando a mettere in mostra le realtà locali e le tradizioni che le caratterizzano. L’obiettivo è creare un percorso che unisca le esperienze di chi vive e lavora in questa zona, offrendo un’immagine autentica e varia della regione.

Raccontare un intero territorio attraverso la creatività di chi lo vive e lo lavora ogni giorno, unendo il cuore della Romagna in un viaggio gastronomico e culturale unico. È questo lo spirito di “Romagna: ecco una bella brigata”, l'innovativo progetto itinerante ideato da Fausto Fratti che vede.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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