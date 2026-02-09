Fiorentina le rimonte sono un incubo | 22 punti persi da situazioni di vantaggio! La maledizione di Vanoli

La Fiorentina continua a perdere punti preziosi, spesso dopo aver messo il naso avanti. Finora, ha lasciato per strada 22 punti in situazioni di vantaggio e questa “maledizione” sta diventando un problema enorme per la squadra di Italiano. La Viola fatica a mantenere il ritmo e le rimonte avversarie le pesano come un macigno. La stagione rischia di sfuggire di mano, e i tifosi cominciano a temere il peggio.

Fiorentina, incubo rimonte: 22 punti persi di vantaggio! Fiorentina, i punti persi sono un INCUBO. Dato incredibile anche sui gol presi al 90?; Fiorentina, le rimonte sono un incubo: 22 punti persi da situazioni di vantaggio! La maledizione di Vanoli; Gazzetta: La Fiorentina ha perso 22 punti da situazioni di vantaggio. 10 punti persi nel recupero; Un triste primato europeo: 22 punti persi da vantaggio, nessuno ha fatto peggio della Fiorentina. La Fiorentina rimonta, poi si fa beffare dal Torino al 94': finisce 2-2Termina sul risultato di 2-2 il match del Franchi tra Fiorentina e Torino, valido per la 24ª giornata di Serie A. Sono i granata a sbloccare la gara nel primo tempo grazie al gol di ... La Fiorentina spreca la rimonta: avanti il Torino con Casadei, poi Solomon e Kean ribaltano ma al 93' arriva il 2-2 di Maripan di testa nell'assedio ... La Fiorentina sfiora la pazza rimonta ma alla fine si arrende: nerazzurri in testa da soli.

