La Reggina fa il compitino contro il Paternò con i gol di Di Grazia e Ragusa

Da reggiotoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella 32ª giornata del campionato di Serie D, la Reggina ha affrontato in casa il Paternò, che si trovava all’ultimo posto in classifica. La squadra ha vinto 2-0 con i gol di Di Grazia e Ragusa. La partita si è conclusa senza grandi emozioni, con la Reggina che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.

La Reggina ha rispettato i pronostici della vigilia, battendo per 2 a 0 in casa il “fanalino di coda” Paternò nella 32^ giornata del campionato di Serie D. Inizio privo di particolari sussulti. La difesa etnea intercetta un insidioso passaggio di Ferraro per l’accorrente Salandria. Sull’altro.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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