La Reggina fa il compitino contro il Paternò con i gol di Di Grazia e Ragusa

Nella 32ª giornata del campionato di Serie D, la Reggina ha affrontato in casa il Paternò, che si trovava all’ultimo posto in classifica. La squadra ha vinto 2-0 con i gol di Di Grazia e Ragusa. La partita si è conclusa senza grandi emozioni, con la Reggina che ha mantenuto il risultato fino al fischio finale.