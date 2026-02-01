La Reggina rallenta contro il Savoia il gol di Ferraro vale un punto

La Reggina rallenta e si ferma sul pareggio contro il Savoia. La squadra di casa segna un gol con Ferraro, ma non basta per vincere. La partita si conclude 1-1 allo stadio “Granillo”, in un match importante per la classifica della Serie D.

La partita è terminata con il risultato di 1 a 1. Gli amaranto, in svantaggio nel primo tempo, hanno riequilibrato la situazione ad inizio ripresa, mancando, però, il sorpasso La Reggina ha pareggiato (1-1) contro il Savoia, allo stadio “Granillo”, nella sfida d’alta quota proposta dalla 22^ giornata del campionato di Serie D. I campani approcciano bene il match, proponendosi in avanti. Passano in vantaggio all’11’, quando Umbaca trasforma in rete il calibrato traversone dalla sinistra di Guida. Gli amaranto provano a reagire, ma faticano nelle verticalizzazioni. Si fa male Di Grazia, costretto ad uscire, al suo posto entra Edera.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

