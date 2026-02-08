La Reggina piega la resistenza del Ragusa il gol di Girasole riaccende la ricorsa al vertice
La Reggina vince 1-0 in trasferta contro il Ragusa, grazie a un gol di Girasole allo scadere del secondo tempo. La squadra calabrese ha conquistato tre punti fondamentali nella corsa alla vetta, superando le resistenze degli avversari fino all’ultimo minuto.
La Reggina ha battuto (1-0) in trasferta il Ragusa, segnando il pesantissimo gol della vittoria allo scadere del tempo regolamentare. Primo guizzo ospite con Ragusa che impegna il portiere. Con il trascorrere dei minuti, gli amaranto provano a prendere il controllo del gioco. Poche sono, però, le.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
