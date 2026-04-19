La rabbia antagonista blocca le città

Ieri pomeriggio le città sono state chiuse al traffico per due contro-manifestazioni di sinistra, accompagnate da un piccolo gruppo di attivisti pro Pal, che si sono opposti alla manifestazione principale promossa dalla Lega e dai Patrioti europei, conclusasi in piazza Duomo. Le vie sono state blindate durante gli eventi, che si sono svolti in contemporanea, creando momenti di tensione tra i partecipanti e le forze dell’ordine.

Città blindata ieri pomeriggio per i due contro-cortei di sinistra (più un piccolo spezzone di attivisti pro Pal), organizzati per opporsi alla manifestazione organizzata in centro dalla Lega e dai Patrioti europei e approdata in Duomo. A Milano sono scesi in piazza antagonisti, partiti, centri sociali, collettivi e pro Gaza. Per l'ordine pubblico, a sbarrare tutte le vie d'accesso a piazza Duomo, erano schierati circa mille agenti. La giornata si è chiusa senza scontri, solo con un tentativo di sfondare il cordone di sicurezza, respinto con gli idranti. Sommando le due manifestazioni (più una), si cono contati in totale circa 10mila partecipanti.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La rabbia antagonista blocca le città Carl Barks Legacy through Goin' Quackers Notizie correlate Caos a Ravenna: incidente sulla tangenziale blocca la città per oreUn incidente stradale sulla tangenziale di Ravenna ha trasformato un pomeriggio ordinario in un caos di lamiere contorte e sirene urlanti. Città 30: il Tar blocca, l’opposizione accusa la giuntaLa sentenza del TAR ha annullato le ordinanze sulla Città 30 a Bologna, scatenando una vivace polemica politica tra l’amministrazione guidata da...