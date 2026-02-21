I permessi auto disabilità per parcheggi e Ztl saranno spediti a casa | l'annuncio del governo

Il governo ha annunciato che i permessi auto per disabilità destinati a parcheggi e Ztl saranno inviati direttamente a casa dei cittadini. Questa novità riguarda chi si sposta frequentemente tra diverse città e deve comunicare in anticipo la targa per evitare sanzioni. Ora, i beneficiari riceveranno i permessi senza dover fare lunghe pratiche o recarsi di persona agli uffici. La misura mira a semplificare la gestione delle autorizzazioni di chi ha bisogno di agevolazioni.

Oggi una persona con disabilità che viaggia in più città può essere costretta a comunicare in anticipo la propria targa per evitare multe in caso di ingresso in Ztl. Il governo ha annunciato un nuovo strumento con cui si potrà richiedere l'invio del certificato Cude a casa. E presto dovrebbe diventare obbligatorio per tutti i Comuni aderire alla piattaforma unica. Non sono ancora chiare, però, le tempistiche.