Cobolli alla fidanzata dopo la finale persa contro Shelton | La prossima volta resti a casa

Dopo aver perso la finale a Monaco contro Shelton, il tennista italiano ha scherzato con la fidanzata presente sugli spalti, dicendo: “La prossima volta resti a casa”. Durante la premiazione, Cobolli ha mostrato un sorriso e ha rivolto la battuta alla compagna, che era nel pubblico a seguire il match. La partita si è conclusa con la sconfitta del tennista, che ha comunque mantenuto un atteggiamento disteso.

Flavio Cobolli dopo la sconfitta in finale a Monaco contro Shelton ha regalato sorrisi durante la premiazione con una battuta rivolta alla fidanzata Matilde presente sugli spalti.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Flavio Cobolli si infrange contro la potenza di Shelton e si arrende in finale a MonacoFlavio Cobolli si arrende alla potenza di Ben Shelton nella finale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera. Leggi anche: LIVE Cobolli-Shelton 0-0, ATP Monaco 2026 in DIRETTA: inizia la finale! Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cobolli e la dedica a Mattia: 'Avevo una motivazione in più'; Il tennista italiano Flavio Cobolli è in finale al torneo di Monaco, dopo aver battuto il numero 3 del mondo Alexander Zverev; Cobolli show: travolge Zverev ed è in finale a Monaco. Poi la dedica in lacrime al piccolo Mattia; Perché Flavio Cobolli ha pianto dopo aver battuto Zverev: la toccante dedica. Cobolli alla fidanzata dopo la finale persa contro Shelton: La prossima volta resti a casaFlavio Cobolli dopo la sconfitta in finale a Monaco contro Shelton ha regalato sorrisi durante la premiazione con una battuta rivolta alla fidanzata Matilde ... fanpage.it #Cobolli scherza con la fidanzata, poi si emoziona per l'omaggio di Shelton: "So che è stata una settimana dura per te..." x.com Noooo Flavio ma cosa dici Affrontare una sconfitta, lo stai facendo nel modo giusto #cobolli #atpmonaco #flaviocobolli - facebook.com facebook