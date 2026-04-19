La morte di Alonso apre una frattura destinata a travolgere ogni equilibrio a La Promessa. Manuel si ritrova tra dolore e responsabilità, mentre una lettera sigillata potrebbe scatenare conseguenze irreversibili. Il passato torna a pesare e nessuno sembra più al sicuro. La notte avvolge La Promessa con una calma innaturale, quasi irreale, mentre dentro il palazzo si consuma uno dei momenti più drammatici della sua storia. Le candele diffondono una luce debole e incerta, sufficiente appena a illuminare i volti tesi di chi assiste agli ultimi istanti del marchese Alonso de Luján. L’atmosfera è sospesa, pesante, dominata da una sensazione che nessuno riesce a ignorare.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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La Promessa, Alonso muore: la lettera stravolge la famiglia!

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