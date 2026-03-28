Adriano affronta il Duca Lisandro e rivela di essere il vero padre dei figli di Catalina, scatenando una crisi che potrebbe distruggere il casato Luján. Don Lorenzo confessa a Leocadia di aver avvelenato Eugenia. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre un segreto d'amore del passato riemerge tra Romulo ed Emilia, Adriano compie un gesto estremo che potrebbe distruggere i rapporti tra i Luján e il Re. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 29 marzo: Adriano svela la verità al Duca, Alonso nei guai!

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