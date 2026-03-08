La Promessa Ipotetica Puntata | Alonso colpito da ictus la verità su Curro sconvolge Manuel!

Scopri cosa accade a La Promesa dopo l’ictus di Alonso de Luján e la rivelazione su Curro: Manuel rischia di perdere tutto? Anticipazioni esplosive e segreti pronti a distruggere la famiglia. Nelle stanze eleganti e cariche di segreti de La Promesa, la calma che per anni ha avvolto il palazzo dei Luján si incrina all’improvviso, lasciando spazio a un terremoto emotivo che travolge ogni certezza e mette a nudo fragilità rimaste troppo a lungo nascoste. Quello che sembrava un semplice periodo di tensione familiare si trasforma in un punto di non ritorno quando il marchese Alonso de Luján viene colpito da un ictus improvviso, un evento che spezza il respiro dell’intera tenuta e costringe tutti a fare i conti con verità scomode e ambizioni mai dichiarate apertamente. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

