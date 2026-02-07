Alle 13.00 si gioca Milan-Lazio, partita valida per la 24ª giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri cercano il pareggio, ma sono sotto di un gol con Colombo. Seguiamo la partita in diretta per aggiornarti sugli sviluppi.

La grande sconfitta di Verona ha spiazzato un Milan che non se l'aspettava, lasciando tutti con l'amaro in bocca. Quest'oggi però, i rossoneri di Giovanni Renna hanno subito un'altra occasione per cercar di rimediare ai punti persi, risalendo di qualche posizione la classifica. Il Milan affronterà la Lazio a pari punti davanti ai suoi tifosi. Tutto è fissato per le 13.00 di quest'oggi presso il centro sportivo PUMA House Of Football. Segui la LIVE con noi! . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Primavera 1, Milan-Lazio 0-1: rossoneri vicini al pareggio con Colombo | LIVE NEWS

Approfondimenti su Milan Lazio

Ultime notizie su Milan Lazio

