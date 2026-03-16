Durante la cerimonia di premiazione, i registi iraniani Mohammadreza Eyni e Sara Khaki hanno dichiarato di essere presenti esclusivamente per rappresentare il loro popolo, mentre sui red carpet si sono trovati a confrontarsi con le immagini di bombardamenti che coinvolgono il loro paese. Il loro documentario, intitolato

( a skanews) — «Siamo qui solo per rappresentare il popolo iraniano », hanno detto Mohammadreza Eyni e Sara Khaki, registi del documentario iraniano candidato all’Oscar, Scalfire la roccia. Nel pieno della guerra nel loro Paese, con Stati Uniti e Israele, intervistati sul red carpet prima della cerimonia, hanno parlato del conflitto in corso e di quanto sia difficile per loro essere a Los Angeles per una cerimonia così importante: «I nostri cuori sono divisi in due — ha detto Sara Khaki — da un lato i nostri cuori sono a casa con la nostra gente, il popolo iraniano, le cui vite sono state distrutte. Dall’altra parte siamo qui e l’unica ragione per cui siamo qui è che siamo qui per rappresentare la gente comune dell’Iran». 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La notte paradossale dei registi iraniani Mohammadreza Eyni e Sara Khaki: sul red carpet di chi sta bombardando la loro casa

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