Chanel Totti per la prima volta sul red carpet | veste di di pelle con i tacchi a spillo griffati

Chanel Totti ha fatto il suo debutto sul red carpet. Era alla prima del film

Chanel Totti ha sfilato per la prima volta sul red carpet, lo ha fatto in occasione della prima di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video. Cosa ha indossato per l'evento speciale?.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Chanel Totti

Ultime notizie su Chanel Totti

Chanel Totti per la prima volta sul red carpet: veste di di pelle con i tacchi a spillo griffatiChanel Totti ha sfilato per la prima volta sul red carpet, lo ha fatto in occasione della prima di Love me Love me, il nuovo film di Prime Video ... fanpage.it

Chanel Totti, nuovo look: impressionante la somiglianza con la mammaNuovo look per Chanel Totti: la figlia di Ilary Blasi conquista i social con una somiglianza impressionante. Intanto si prepara al debutto televisivo sulle orme della mamma ... 105.net

