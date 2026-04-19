Il 19 aprile 2026, un articolo descrive come le frequenti chiusure dello stretto di Hormuz riflettano la complessità della situazione internazionale, caratterizzata da un’instabilità crescente. La premier italiana ha dichiarato che questa condizione rappresenta ormai una costante, influenzando anche gli aspetti economici del paese. La crisi geopolitica imperversa e sembra aver modificato le dinamiche politiche e commerciali a livello globale.

Roma, 19 aprile 2026 – Lo stretto di Hormuz che si apre e poi si richiude è la metafora della situazione internazionale e, di riflesso, di quella economica, con cui il governo deve fare i conti: una stagione politica in cui “l’instabilità sta diventando la nuova normalità”. Certo, chiosa la premier Giorgia Meloni, “non siamo stati fortunati” ma “siamo al lavoro ogni minuto per la stabilizzazione” di un quadro che “cambia continuamente”. “Mentre venivamo qui – dice davanti alla platea, tradizionalmente non ostile, di Federalberghi – l’Iran ha annunciato di voler richiudere lo stretto di Hormuz”. La linea è chiara: le navi torneranno “quando sarà possibile”, dopo il cessate il fuoco.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La premier e le tensioni. “L’instabilità geopolitica è diventata la normalità”

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