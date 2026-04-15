Meloni | Instabilità geopolitica sta diventando la nuova normalità – Il video

Il primo ministro ha commentato l’attuale situazione internazionale, affermando che l’instabilità geopolitica sta progressivamente diventando la normalità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui paesi coinvolti o sulle cause specifiche di questa situazione. La frase suggerisce un cambiamento rispetto al passato, quando si riteneva che la stabilità fosse l’elemento predominante nelle relazioni tra le nazioni.