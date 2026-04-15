Meloni | Instabilità geopolitica sta diventando la nuova normalità – Il video
Il primo ministro ha commentato l’attuale situazione internazionale, affermando che l’instabilità geopolitica sta progressivamente diventando la normalità. La dichiarazione è stata rilasciata durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli sui paesi coinvolti o sulle cause specifiche di questa situazione. La frase suggerisce un cambiamento rispetto al passato, quando si riteneva che la stabilità fosse l’elemento predominante nelle relazioni tra le nazioni.
(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile 2026 "L'instabilità sta diventando pian piano la nostra nuova normalità. Uno scenario che disorienta, può spaventare. Ma in momenti come questi si capisce come l'amicizia tra popoli fratelli che si sono dati una mano faccia la differenza", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante la conferenza stampa congiunta col Presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Ilaria Salis, l’Ungheria chiude il processo a carico dell’eurodeputata: «Potrebbe riaprirlo solo ripartendo da capo» – Il video Sorpresa: Schlein solidarizza con Meloni dopo l’attacco di Trump.🔗 Leggi su Open.online
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