La scena politica si presenta divisa su un tema legato alla gestione della circolazione viaria. Da un lato, un partito di maggioranza sostiene l’idea di un piano che possa migliorare la mobilità cittadina, mentre dall’altro, il principale partito di opposizione definisce la proposta come una “solita fuffa”. Il sindaco ha indicato come necessario un approfondimento sulla questione, sottolineando l’importanza di pianificare con attenzione, soprattutto in occasione di eventi pubblici.

"Quella del sindaco è una suggestione che trova un grande fondamento anche dalle immagini che vediamo in questi giorni, è logico che va studiato un piano per la circolazione viaria che non crei problemi, iniziando con gli eventi come quello che viviamo". Così Maurizio Nerini, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, commenta l’anuncio del sindaco di voler chiudere progressivamente il Ponte di Mezzo al traffico. Una soluzione periodica, e non solo poche volte l’anno, ha aggiunto, "comunque potrebbe essere il primo passo, ma non si può prescindere da avere due infrastrutture importantissime per la città: la tramvia che speriamo sia finanziata, perché città come Pisa non possono essere messe in competizione con le città metropolitane per avere i fondi, ma soprattutto c’è bisogno di avere la tangenziale nord nord-est".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La politica si divide. FdI sposa l’idea. Il Pd: "La solita fuffa"

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