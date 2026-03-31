Scuola | Mussolini-Maritato FI istituti green nel Municipio Roma V solita fuffa

Nel Municipio Roma V sono stati annunciati interventi per l’installazione di scuole “green”, secondo quanto dichiarato dall’amministrazione locale. Tuttavia, critiche e dubbi si sono sollevati riguardo alla reale portata di questi progetti, considerati da alcuni come annunci propagandistici senza concrete realizzazioni. Il Campidoglio ha presentato le iniziative con comunicati che, secondo le opposizioni, risultano privi di dettagli e di impegni tangibili.

Il Campidoglio, seguendo un copione già visto e rivisto, prova a propinare ai cittadini la solita fuffa istituzionale attraverso annunci roboanti che, in realtà, nascondono un vuoto assoluto. Il progetto per la transizione energetica e ambientale previsto per sette edifici scolastici nel Municipio Roma V è, infatti, il più classico degli specchietti per le allodole poiché, dietro a terminologie altisonanti – Contratto istituzionale di sviluppo – e stanziamenti faraonici – circa 200 milioni per 111 scuole in tutta Roma – si cela un fitto sottobosco di ritardi burocratici, mancanza di organizzazione, uffici tecnici in difficoltà, inadempienze delle ditte. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Scuola: Mussolini-Maritato (FI), istituti “green” nel Municipio Roma V, solita fuffa Articoli correlati Scuola: Maritato (FI), istituti “green” in Municipio Roma V specchietto per allodoleIl presidente della commissione Smart City di Forza Italia per Roma, Michel Emi Maritato, ha rilasciato una dichiarazione riguardo al progetto... Roma, Mussolini: “buon lavoro a nuovo coordinatore FI municipio V, maritato”UNICEF/bambini e conflitti armati: più di 500 milioni di bambini – 1 su 5 – vivono in paesi in conflitto.