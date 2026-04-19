La Pistoiese non molla Arriva il Tropical Coriano Lucarelli ci crede ancora | Obiettivo promozione

A tre partite dalla fine del campionato, la Pistoiese mantiene la speranza di salire di categoria, nonostante la pressione sia molto alta. La squadra si prepara ad affrontare il Tropical Coriano, con l’allenatore che ha ribadito l’obiettivo di ottenere la promozione. La situazione in classifica resta incerta e la squadra lavora intensamente per cercare di migliorare la propria posizione.

A tre giornate dal termine della stagione regolare la tensione in casa Pistoiese si taglia col coltello. Ed è normale che sia così, visto che solamente 270 minuti separano la squadra arancione dalla scoperta del proprio destino: sarà promozione in Serie C o ‘solo’ playoff, con la speranza, in caso di successo, di ripescaggio? Intanto c’è da superare l’esame Tropical Coriano, che questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 15) si presenterà al Melani bisognosa di fare punti per rincorrere i playout ed evitare la retrocessione diretta. Alla vigilia del match Cristiano Lucarelli ha analizzato la sfida ripartendo da quanto accaduto sette giorni fa contro la Pro Sesto, col nervosismo manifestato dagli arancioni a fine partita.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La Pistoiese non molla. Arriva il Tropical Coriano. Lucarelli ci crede ancora: "Obiettivo promozione» Notizie correlate Leggi anche: Avviso di sfratto in municipio. Riccione si riscopre a destra. E a Coriano la sinistra ci crede I rossoblù esultano dopo l’1-0 sulla Trevigliese. Il Tropical Coriano alza la testa. De Gori: "Ripartiamo da qui»Un’attesa lunga 14 giornate senza vittorie, spezzata finalmente davanti ai tifosi di casa, con i primi tre punti conquistati al Grandi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Serie D, gir. D. La Pistoiese ospita il Tropical Coriano: la conferenza di mister Lucarelli; Serie D, girone D. Tropical Coriano, questi i convocati di mister Scardovi per il delicato match del Melani contro la Pistoiese; Tabellino partita FC Pistoiese vs Tropical Coriano; Serie D: Giovani D Valore, l'ultimo aggiornamento delle classifiche del girone di ritorno. Tropical, c’è la Pistoiese. San Marino a TeramoAl ’Grandi’, seppur senza tifosi ai quali è stata vietata la trasferta, arriva una big del girone D. In Abruzzo titani alle prese con la seconda della classe. Big match allo stadio ’Grandi’ questo ... ilrestodelcarlino.it Tropical, momento no. Marzi blinda Scardovi: Non si muove da Coriano»Il presidente rinnova la fiducia al tecnico dopo la sconfitta con la Pistoiese Si esce dalla crisi tutti insieme, domenica a Piacenza tenteremo l’impresa. Scardovi rimane dov’è, non ha nessuna ... ilrestodelcarlino.it CALCIO, SERIE D: domenica Pistoiese-Tropical Coriano (Melani, ore 15) facebook