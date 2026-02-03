Il Tropical Coriano torna a sorridere dopo 14 partite senza vittoria. I rossoblù vincono 1-0 contro la Trevigliese davanti ai propri tifosi e trovano una boccata d’aria fresca. Alla fine della partita, De Gori si mostra soddisfatto e dice:

Un’attesa lunga 14 giornate senza vittorie, spezzata finalmente davanti ai tifosi di casa, con i primi tre punti conquistati al Grandi. Il Tropical Coriano archivia così una domenica di festa grazie all’1 a 0 sulla Trevigliese. Una partita dominata dall’inizio alla fine, giocata con concentrazione e senza mai abbassare la guardia, aspetto che fino a oggi era spesso mancato alla squadra di Scardovi. Decisivo il gol di Pacchioni, che ha anche sfiorato la doppietta (rete annullata per fuorigioco), ma il vero mvp della gara è stato senza dubbio il portiere Matteo De Gori, autore di più interventi decisivi che hanno salvato compagni e risultato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - I rossoblù esultano dopo l’1-0 sulla Trevigliese. Il Tropical Coriano alza la testa. De Gori: "Ripartiamo da qui»

