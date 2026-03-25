A Riccione, il risultato referendario ha portato a una vittoria del Sì, segnando un rafforzamento dell’orientamento di centrodestra tra gli elettori. A Coriano, invece, la vittoria del No ha rappresentato la conferma di una presenza politica di sinistra che, dopo anni di predominio, si è riavvicinata alle preferenze degli elettori. La vittoria si è verificata in due territori con tradizioni politiche opposte.

Si risveglia l’elettorato di centrodestra a Riccione, dove vince il Sì. Si rianima la sinistra che per oltre mezzo secolo ha governato Coriano prima di eclissarsi, vedendo il trionfo del No. Messaggi politici che arrivano fin dentro i rispettivi municipi dove il livello di allerta in previsione delle amministrative del 2027 si sta alzando. Intanto all’esterno i contendenti armano le truppe convinti che dopo questo risultato l’assalto sia possibile. Partiamo da Riccione. La città è divisa in due. I feudi ‘rossi’ nei quartieri a monte della ferrovia hanno visto trionfare il No. Mentre la zona turistica e imprenditoriale ha sostenuto le ragioni del Sì. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Avviso di sfratto in municipio. Riccione si riscopre a destra. E a Coriano la sinistra ci crede

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