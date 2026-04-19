La Pistoiese cade sul più bello | il Tropical Coriano passa 1-0 al Marcello Melani

La Pistoiese perde 1-0 contro il Tropical Coriano nella partita giocata al “Marcello Melani”. La sfida si conclude con la vittoria della squadra ospite, che segna il gol decisivo nel corso dell'incontro. La formazione locale subisce questa sconfitta in una fase avanzata della stagione, con l’avversario che si trova in una posizione di classifica inferiore. La partita si svolge senza altri gol o episodi significativi.

Pistoia, 19 aprile 2026 – Sul più bello, la Pistoiese cade al “Marcello Melani” con il Tropical Coriano, la terz’ultima della classe: 1-0. La prima sconfitta della gestione-Cristiano Lucarelli arriva alla 32a giornata del campionato di serie D: ora, a due giornate dal termine, la squadra arancione è terza in classifica con 67 punti, alle spalle del Desenzano, primo a 73, e del Lentigione, secondo a 69. Domenica prossima, quella che avrebbe potuto essere la sfida dell’anno (trasferta a Desenzano ) rischia di essere il gran giorno della promozione in serie C della formazione bresciana. Lenta e prevedibile è risultata la manovra orange e gli ospiti ne hanno approfittato.🔗 Leggi su Lanazione.it

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