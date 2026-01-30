’Golfo’ cade sul più bello Cogoleto passa di 2 punti

Questa sera il Golfo dei Poeti ha perso di pochi punti contro Cogoleto, che ora si porta a due lunghezze di distanza in classifica. La partita si è conclusa con il punteggio di 74-76, un risultato che lascia l’amaro in bocca ai padroni di casa. Di Benedetto M. ha segnato 7 punti, mentre Cozma ne ha messi a referto 17 e Vignali 20. Per Cogoleto, Giacomazzi ha realizzato 4 punti, Nardi 6 e Frione 2. La partita è stata combattuta fino all’

Golfo dei Poeti 74 Cogoleto 76 GOLFO DEI POETI: Di Benedetto M. 7, Beghé 0, Di Benedetto C. 18 Giacomazzi 4, Russo 0, Nardi 6, Frione 2, Cozma 17, Vignali 20; n.e. Ridolfi. All. Soncini. COGOLETO: Zoppi 1, Tanca 7, Gorini 2, Bruzzone 11, Calcagno 8, Torre 12, Germagnoli 5, Silanus, De Michele 5, Badano 0, Bruzzone 13, Patrone 12. All. Robello. Parziali: 28-22; 42-47; 54-64 LERICI – La Golfo dei Poeti perde di un soffio un match altalenante col Cogoleto, che alla fine vince di sole due lungheze. Decisivo lo scatto di una decina di punti degli ospiti nel terzo quarto. "Abbiamo perso – dice il trainer Edoardo Soncini – solo di un paio di punti", un vero peccato per l'andamento complessivo del match.

