In un 2026 caratterizzato da tensioni internazionali, conflitti e aumenti dei prezzi di carburanti ed energia, il settore della pelle si prepara a presentare le sue nuove tendenze attraverso un tour dedicato. Nonostante le incertezze e le difficoltà economiche, le aziende del comparto continuano a investire in innovazione e design, cercando di mantenere il passo in un mercato globale che richiede adattamenti costanti.

Fra incertezze e crisi, l’impegno continua. In un 2026 ancora difficile e complesso, per le tensioni internazionali, le nuove guerre in atto, la corsa alle stelle di carburanti ed energia – che rischiano di impattare sulle frenate già in atto del settore – la pelle resiste e rilancia la sfida. Come? Con il tour di Lineapelle dedicato alle tendenze della moda autunno-inverno 20272028. Lineapelle ha realizzato quattro appuntamenti nei principali cluster della filiera italiana della pelle. Il titolo? "Algoritmi seduttori: l’inganno della dolcezza". "Un titolo – si legge sul magazine La Conciaria, che annuncia l’iniziativa – che vuole...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La pelle rilancia la sfida: "Le tendenze in un tour"

Notizie correlate

Leggi anche: La pelle resiste e rilancia la sfida: "Il mercato resta molto complesso. Ma c’è tanta voglia di ripartenza"

VIDEO/ Tenuta La Fortezza: weekend dedicato alle cerimonie tra tour, degustazioni e nuove tendenzeTempo di lettura: 2 minuti Un fine settimana dedicato al mondo del wedding e ai ricevimenti in generale, tra ispirazione e progettazione.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: La pelle rilancia la sfida: Le tendenze in un tour; Rituals rilancia The Ritual of Ayurveda: la collezione 2026 tra fragranze e novità; Stasera in tv (11 aprile), Carlucci rilancia la sfida con De Filippi: Canzonissima vs. Amici e tanta azione per Ben Affleck; Trump rilancia la guerra: minacce all’Iran e blocco di Hormuz dopo i negoziati.

La moda fra pelle e crisi. Il tour di Lineapelle per presentare i trendOggi alle 16.30 l’evento al Dynamic Innovation Lab di Santa Croce . In scena colori, mood e materiali per la stagione invernale 2027-2028. lanazione.it

La Kering che ha in mente de Meo userà il 30% di pelle in menoLa Kering che ha in mente il nuovo CEO Luca de Meo userà il 30% di pelle in meno: e lo chiama piano di rilancio ... laconceria.it

The Thomas Crown Affair 2027: Michael B. Jordan rilancia il ladro perfetto al cinema Alcuni titoli non invecchiano davvero, cambiano pelle. Restano lì, sospesi sopra le epoche, pronti a riaffacciarsi ogni volta che Hollywood sente il bisogno di rimettere in scen - facebook.com facebook