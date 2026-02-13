La pelle resiste e rilancia la sfida | Il mercato resta molto complesso Ma c’è tanta voglia di ripartenza

Molti europei, ma anche asiatici. Una minore affluenza di visitatori che alcuni imprenditori ritengono legata agli elevati costi di viaggio legati ai Giochi Olimpici, alle vacanze del Capodanno cinese e all’assenza del Micam durante questo periodo. Un primo giorno in sordina. Presenze più massicce ieri. Tuttavia Lineapelle si conferma piattaforma strategica non solo per il business ma anche per il dialogo, l’ innovazione e l’allineamento normativo all’interno dell’ industria globale della pelle. "Le aziende hanno spinto al massimo su alta qualità e innovazione – spiega Michele Matteoli, presidente del Consorzio Conciatori di Ponte a Egola –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Chiara Ferragni ritorna nel mondo della moda come testimonial per Guess, segnando una fase di ripartenza dopo il recente episodio giudiziario.

La crisi del lusso e la ripresa. La pelle resiste e rilancia. La forza? L’economia del belloIl settore della moda vive un momento di difficoltà a causa del quadro geopolitico. Rilbalzo dei prezzi e tensioni pesano anche sul conciario. Importante iniziativa di Unic . C’è uno stallo nel ... lanazione.it

La nuova via Brembo: Resiste ancora il borgo ma diventa internazionaleIl quartiere sta cambiando pelle: la rigenerazione tra Corvetto, la zona di corso Lodi e Scalo Romana – dove sta sorgendo il villaggio per le Olimpiadi 2026 – è in corso. A credere nelle potenzialità ... ilgiorno.it

