Nel fine settimana, la Tenuta La Fortezza si dedica alle cerimonie, offrendo tour, degustazioni e approfondimenti sulle nuove tendenze nel settore dei matrimoni e dei ricevimenti. L'evento si concentra su attività di ispirazione e pianificazione, coinvolgendo i partecipanti in un ambiente dedicato al mondo del wedding e agli eventi speciali. La giornata si svolge con visite guidate e momenti di degustazione, senza interventi di figure pubbliche o annunci ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti Un fine settimana dedicato al mondo del wedding e ai ricevimenti in generale, tra ispirazione e progettazione. La Tenuta La Fortezza ha organizzato un appuntamento pensato per accompagnare futuri sposi e non solo nella pianificazione del proprio evento. Dalle sale interne agli spazi all’aperto, i visitatori hanno potuto sperimentare la location come in un vero giorno speciale. Accoglienza, tour guidati e momenti di degustazione hanno scandito le due giornate, offrendo un’anteprima concreta dell’esperienza proposta dalla struttura. Format ormai consolidato nel settore, i wedding day rappresentano oggi uno degli strumenti più efficaci per orientarsi tra fornitori, stili e servizi. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - VIDEO/ Tenuta La Fortezza: weekend dedicato alle cerimonie tra tour, degustazioni e nuove tendenze

Articoli correlati

Alla Galleria Filippini un weekend dedicato alle donne tra sapori e solidarietàIl Mercato Coperto di Campagna Amica celebra la Giornata internazionale della donna con degustazioni, omaggi floreali e una raccolta fondi a sostegno...

Musei gratis per le donne, tour al femminile e degustazioni di birre: cosa fare nel weekend dell'8 marzoIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...