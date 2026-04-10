Iren dividendo da 5.7 milioni di euro al Comune | Ridistribuisca gli utili ai cittadini
Iren ha annunciato che entro il 22 giugno 2026 verserà al Comune di Parma una cedola di 5,7 milioni di euro come dividendo. La somma rappresenta una distribuzione degli utili dell’azienda all’ente azionista. La decisione riguarda la quota di partecipazione del Comune nella società. La cifra sarà corrisposta in un'unica soluzione entro la data stabilita. La comunicazione è stata resa nota dall’azienda stessa.
“Entro il 22 giugno 2026 verrà staccata al Comune di Parma in quanto azionista una cedola pari a un totale di € 5.704.579, importo del dividendo della multiutility Iren” scrive Fabio Piccinini, Coordinatore Uil Emilia-Romagna, sede di Parma. "Nel 2025 il Mol di Iren ha raggiunto 1.353 milioni di. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
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