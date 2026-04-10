Iren dividendo da 5.7 milioni di euro al Comune | Ridistribuisca gli utili ai cittadini

Iren ha annunciato che entro il 22 giugno 2026 verserà al Comune di Parma una cedola di 5,7 milioni di euro come dividendo. La somma rappresenta una distribuzione degli utili dell’azienda all’ente azionista. La decisione riguarda la quota di partecipazione del Comune nella società. La cifra sarà corrisposta in un'unica soluzione entro la data stabilita. La comunicazione è stata resa nota dall’azienda stessa.