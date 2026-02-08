La Nuova Sondrio concede il bis ed entra in zona playout
La Nuova Sondrio torna a vincere e fa un passo in avanti in classifica. Con il 4-1 sulla Vogherese, la squadra conquista la seconda vittoria di fila in campionato, un risultato che non accadeva da tempo. Nonostante i 10 punti di svantaggio dallo Scanzorosciate, il successo permette ai rossoblù di entrare in zona playout, una posizione che potrebbe dare loro nuove speranze per il futuro.
Per la prima volta in stagione, grazie al 4-1 odierno alla Vogherese, la Nuova Sondrio vince due partite consecutive in campionato ed entra in zona playout (anche se i 10 punti attuali di svantaggio dallo Scanzorosciate non gli consentirebbero comunque, al momento, di disputare gli spareggi.🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Approfondimenti su Nuova Sondrio
La Nuova Sondrio va a caccia del suo primo bis stagionale
La Nuova Sondrio torna in campo domani alle 14:30 alla Castellina contro Scanzorosciate, in occasione della seconda giornata del girone B di serie D.
Tris e riscatto a Lecce. Il Como rivede la vittoria. Ed entra in zona Europa
Il Como torna a ottenere una vittoria importante, interrompendo una serie negativa di due sconfitte.
Ultime notizie su Nuova Sondrio
La Nuova Sondrio cade ancoraBuona prova dei biancazzurri che però sciupano troppo sotto porta e vengono puniti da Semprini a inizio ripresa ... today.it
Nuova Sondrio: risultati, pareggi e vittorie nel weekend del settore giovanile #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 facebook
La Castellanzese incappa nella quinta partita di fila senza vittorie: la Nuova Sondrio vince 1-2 al Provasi #in evidenza #castellanzese #serie D #castellanzese-nuova sondrio x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.