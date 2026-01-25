La Nuova Sondrio cade ancora

La Nuova Sondrio torna a perdere, questa volta con un 1-0 contro il Villa Valle nella quarta giornata di ritorno del girone B di serie D. La squadra nonostante l'impegno non riesce a ottenere punti e rimane ferma in classifica. Un risultato che richiede analisi e riflessioni per migliorare le prestazioni nelle prossime sfide.

Buona prestazione da ancora zero punti per la Nuova Sondrio, sconfitta per 1-0 dal Villa Valle nel match disputato oggi pomeriggio, valido per la quarta giornata di ritorno del girone B del campionato di serie D. Nel primo tempo, dopo un paio di occasioni per Ravasi, prima anticipato da Boschetti e poi bravo di controbalzo a impegnare Uccelletti alla parata in tuffo, arriva, al 23' il gravissimo infortunio per capitan Eduardo Boschetti (tornato in campo proprio oggi dopo i suoi problemi alla schiena): il difensore centrale biancazzurro rimane a terra dopo una scivolata nella propria area e viene prima accompagnato fuori dal campo in barella e poi in ospedale in ambulanza.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Leggi anche: Nuova Sondrio, buona partita ma ancora nessun punto: con la Casatese finisce 4-2

Leggi anche: **Sondrio: cade un elicottero con 5 persone a bordo**

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

NUOVO ISEE da GENNAIO 2026 4 NOVITà PER TUTTI INPS e GOVERNO CAMBIANO le REGOLE PER I PAGAMENTI

Argomenti discussi: Serie D Girone B, lo Scanzorosciate vince il recupero. I giallorossi s'impongono con un tris sul campo della Nuova Sondrio; Serie D, girone B: Ecco gli highlights della vittoria del Sondrio contro la Varesina [VIDEO]; VIDEO. La Varesina si butta via (0-2): Guri si divora il vantaggio, poi la luce si spegne. Ma il Sondrio ha avuto ben altro carattere; Calcio Serie D: Varesina ancora ko in casa, passa anche il Sondrio.

La Nuova Sondrio comincia la sua risalitaSuccesso per 2-0 sul campo della Varesina: per la prima volta in stagione i biancazzurri non sono ultimi in classifica ... today.it

Nuova Sondrio: risultati e cronache del settore giovanile tra campionati regionali e provinciali #tsn #newsondrio #ultimenews #valtellina #valchiavenna #tv #canale85 - facebook.com facebook