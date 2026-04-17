A cinque turni dalla conclusione della Bundesliga, si avvicina il Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda, in programma domenica alle 17:30. La partita si presenta come un’occasione importante, con il Bayern che potrebbe ipotecare già il titolo di campione di Germania. Le formazioni sono pronte a scendere in campo, mentre le quote e i pronostici indicano la favorita, ma la sfida resta aperta.

Mancano 5 giornate alla fine della Bundesliga ed è l’ora del Südderby tra il Bayern Monaco e lo Stoccarda di Hoeness, gara che potrebbe assegnare il meisterschale con largo anticipo. I bavaresi intanto hanno battuto anche al ritorno il Real Madrid, regolato nel finale dopo aver rimontato i blancos per 3 volte. Un botta e risposta che ha riconciliato col calcio con i gol di Diaz e Olise a scavare il solco. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Bayern Monaco-Stoccarda (domenica 19 aprile 2026 ore 17:30): formazioni, quote, pronostici

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