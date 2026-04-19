La Nave Italia al porto di Livorno gli orari e i giorni delle visite a bordo

La Nave Italia si trova attualmente nel porto di Livorno in occasione delle attività legate alla Settimana velica internazionale. Sono stati comunicati gli orari e i giorni in cui è possibile visitare la nave a bordo. La Marina Militare rende noto il calendario delle visite, che si svolgeranno nelle prossime giornate, offrendo al pubblico l’opportunità di conoscere da vicino questa imbarcazione.

La Nave Italia, uno dei gioielli della Marina Militare, sarà al porto di Livorno durante le iniziative per la Settimana velica internazionale. Tra gli appuntamenti più attesi della manifestazione, per l'occasione ci sarà la possibilità di salire a bordo del più grande brigantino a vela del mondo.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Marina militare, le navi Bettica e Cassiopea al porto di Livorno: gli orari delle visite a bordoGrazie alla scuola di comando navale, gli ufficiali frequentatori – prossimi ad assumere il comando di unità navali – hanno l’opportunità di... Faro di Livorno, visite gratuite dal 24 al 26 aprile durante la Settimana velica internazionale: gli orariIn occasione della Settimana velica internazionale e degli Italian Port Days sarà possibile visitare il faro di Livorno, uno dei luoghi più simbolici... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Nave Italia salpa sulle righe de Il Piccolo Principe; In viaggio col Piccolo Principe', parte primo progetto campagna 2026 nave Italia; Hormuz, la nave cargo italiana Grande Torino bloccata da 40 giorni al largo di Abu Dhabi; La Nave Italia al porto di Livorno, giorni e orari delle visite a bordo. Lunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia: a bordo gli studenti dell’IPSEOA G.Pastore di Gattinara con ospite d’eccezione ...Genova, – Lunedì 20 aprile salpa da La Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che vedrà a bordo gli ... ilnautilus.it In viaggio col Piccolo Principe', parte primo progetto campagna 2026 nave ItaliaGENOVA - Lunedì 20 aprile salpa dalla Spezia il primo progetto della Campagna 2026 di Nave Italia, che avrà a bordo gli studenti dell'Ipseoa G.Pastore di Gattinara (Vercelli). Ospite d'eccezione duran ... ansa.it 'In viaggio col Piccolo Principe', parte primo progetto campagna 2026 nave Italia. A bordo anche il campione paralimpico Daniele Cassioli #ANSA - facebook.com facebook Il sistema Italia è una nave che sa reggere la tempesta e trovare il porto giusto. In un contesto internazionale segnato da conflitti armati e guerre commerciali, il nostro Paese sta dimostrando una capacità di reazione superiore a molte altre economie avanzate. x.com