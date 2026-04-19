La natura al centro del mondo | a Parma Voices for the Wild

Da parmatoday.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Parma si tiene l’evento “Voices for the Wild”, dedicato alla tutela della biodiversità. L’iniziativa si concentra sull’importanza di nuove forme di collaborazione tra diversi settori per proteggere gli ecosistemi naturali. Durante l’evento, vengono presentate iniziative che uniscono ricerca scientifica, formazione e interventi pratici sul territorio, con l’obiettivo di promuovere strategie efficaci per la conservazione delle specie e degli ambienti naturali.

La conservazione della biodiversità richiede oggi nuove forme di cooperazione internazionale capaci di integrare ricerca scientifica, formazione e azione sul campo. Da questo assunto nasce Voices for the Wild. Educazione e cooperazione internazionale per la conservazione della natura, una tre.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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