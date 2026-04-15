Università | dal 21 al 23 aprile a Parma Voices for the Wild
La conservazione della biodiversità richiede oggi nuove forme di cooperazione internazionale capaci di integrare ricerca scientifica, formazione e azione sul campo. Da questo assunto nasce Voices for the Wild. Educazione e cooperazione internazionale per la conservazione della natura, una tre.🔗 Leggi su Parmatoday.it
L’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile incontri, proiezioni, dibattiti, presentazioniL’Università di Parma per i diritti umani: dal 14 al 23 aprile un ventaglio di iniziative che testimoniano una volta di più l’attenzione e l’impegno...
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Temi più discussi: Dal 21 al 23 aprile a Parma Voices for the Wild; Arte femminile e infanzia. Le artiste nelle biografie del progetto BIBI; Classici fuori Mostra: a Venezia, rassegna di 12 film Classici restaurati; Job Meeting ROMA STEM: a Roma il 21 aprile l’evento dedicato alle carriere scientifiche.
Open Day Università di Parma: eventi dal 16 al 18 aprileDal 16 al 18 aprile 2026, l'Università di Parma apre le porte agli studenti con eventi di orientamento e presentazioni sui corsi ... controcampus.it
Università di Teramo, il 14 aprile torna l’Open DayIl 14 aprile l’Università di Teramo accoglie 800 studenti per l’Open Day: presentazioni, laboratori e orientamento nei Dipartimenti ... abruzzonews.eu
Il 22 aprile, a margine di un convegno all'Università dedicato alla geologia e alla storia recente del territorio, verrà scoperta una targa toponomastica sulla Panoramica in omaggio al grande studioso svizzero - facebook.com facebook
La Toscana nasconde enormi accumuli di magma Una ricerca dell'Università di Ginevra, Cnr e Ingv su Larderello e Amiata svela il magma nascosto nel sottosuolo x.com