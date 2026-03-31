Expo wild 2026 | natura sport e spettacolo La fiera che riunisce tutti a Siciliafiera

Da cataniatoday.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina l’apertura di Expo Wild 2026, l’evento dedicato a natura, sport e spettacolo che si terrà presso SiciliaFiera a Misterbianco. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 10 aprile alle ore 11. L’esposizione riunisce diverse aree tematiche e si svolgerà per più giorni, coinvolgendo espositori e visitatori interessati a tematiche ambientali e sportive.

Oltre agli stand espositivi, numerose iniziative animeranno anche gli spazi esterni, tra dimostrazioni, attività sportive e momenti educativi Cresce l’attesa per l’inaugurazione di Expo Wild, in programma il prossimo 10 aprile alle ore 11 presso SiciliaFiera, a Misterbianco. L’evento, che si svolgerà nei padiglioni B1, B2 e B4 si prepara ad accogliere appassionati, operatori del settore e famiglie con un ricco calendario di attività ed eventi. Il taglio del nastro, previsto nell’area esterna, alle ore 11, darà ufficialmente il via a tre giornate all’insegna della natura, della sostenibilità e delle tradizioni. Oltre agli stand espositivi, numerose iniziative animeranno anche gli spazi esterni, tra dimostrazioni, attività sportive e momenti educativi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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