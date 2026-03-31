Expo wild 2026 | natura sport e spettacolo La fiera che riunisce tutti a Siciliafiera

Si avvicina l’apertura di Expo Wild 2026, l’evento dedicato a natura, sport e spettacolo che si terrà presso SiciliaFiera a Misterbianco. La cerimonia di inaugurazione è prevista per il 10 aprile alle ore 11. L’esposizione riunisce diverse aree tematiche e si svolgerà per più giorni, coinvolgendo espositori e visitatori interessati a tematiche ambientali e sportive.

Oltre agli stand espositivi, numerose iniziative animeranno anche gli spazi esterni, tra dimostrazioni, attività sportive e momenti educativi Cresce l’attesa per l’inaugurazione di Expo Wild, in programma il prossimo 10 aprile alle ore 11 presso SiciliaFiera, a Misterbianco. L’evento, che si svolgerà nei padiglioni B1, B2 e B4 si prepara ad accogliere appassionati, operatori del settore e famiglie con un ricco calendario di attività ed eventi. Il taglio del nastro, previsto nell’area esterna, alle ore 11, darà ufficialmente il via a tre giornate all’insegna della natura, della sostenibilità e delle tradizioni. Oltre agli stand espositivi, numerose iniziative animeranno anche gli spazi esterni, tra dimostrazioni, attività sportive e momenti educativi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Articoli correlati Fiera diventa città dello sport per i più giovani per i 20 anni di Sport Expo WeekDopo una settimana di attività nelle scuole, si è aperta la parte fieristica di Sport Expo Week, dedicata ai bambini e ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. Bob & Singer: Missione Natura, uno spettacolo che insegna a grandi e piccini il rispetto per la naturaLo spettacolo che Molino Rosenkranz propone per la prossima tappa della rassegna Fila a Teatro, domenica 22 febbraio (sipario alle 17. Una selezione di notizie su Expo wild Discussioni sull' argomento Into the wild - Nelle terre selvagge; Attività e sport all’aperto: Expo Wild dal 10 al 12 aprile 2026 a SiciliaFiera. Attività e sport all’aperto: Expo Wild dal 10 al 12 aprile 2026 a SiciliaFieraUna fiera dedicata alle attività outdoor: è Expo Wild, dal 10 al 12 aprile 2026 a SiciliaFiera, a Misterbianco, nel Catanese. meridionews.it Presentata la prima edizione di Expo wild: la fiera dedicata a natura, avventura ed esperienze outdoorUna fiera dedicata alla natura, all’esplorazione e alle attività all’aria aperta: è la prima edizione di Expo Wild, presentata oggi, in attesa dell’apertura dal 10 al 12 aprile 2026 nel polo ... meridionews.it Un nuovo espositore entra nella squadra di Expo Wild Tecno Pesca arriva con una proposta dedicata a chi vive la pesca come esperienza autentica, tra innovazione, passione e amore per il mare. Attrezzature, competenza e soluzioni pensate per accompa - facebook.com facebook